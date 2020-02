Xbox Game Pass : deux gros jeux arrivent aujourd'hui sur Xbox One

Dès aujourd'hui, les membres du Xbox Game Pass sur Xbox One peuvent profiter de Final Fantasy XV et Wolfenstein : Youngblood. C'est en effet ce que révèle le site Xbox Wire, où il est également indiqué que Death Squared arrivera le 13 février prochain. En revanche, parmi les titres qui seront bientôt retirés du Xbox Game Pass, on retrouve Disney Epic Mickey 2, Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, Rage et Shadow of the Tomb Raider - ils font l'objet d'une réduction de 20% si l'on souhaite les acheter.Concernant le Xbox Game Pass sur PC, Final Fantasy XV, Wolfenstein : Youngblood et Death's Gambit arriveront prochainement, aucune date n'ayant été communiquée pour le moment. Enfin, on nous rappelle que quel que soit le support, les membres pourront accéder à la bêta fermée de Bleeding Edge (le jeu de combat de Ninja Theory dévoilé à l'E3 2019) du 14 au 16 février.