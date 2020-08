Xbox Game Pass : Devil May Cry 5 et Kingdom Come Deliverance tirent leur révérence

Microsoft profite du mois d'août pour donner un grand coup de frais dans son abonnement Xbox Game Pass avec de nombreuses arrivées, mais aussi quelques départs. Les joueurs qui ont souscrit au service vont donc pouvoir profiter de Microsoft Flight Simulator le 18 août prochain (dès sa sortie), de Tell Me Why Épisode 1 (le 27 août), mais aussi de Wasteland 3 dès le 28 août. En contrepartie, il va donc falloir dire adieu à plusieurs titres qui ne seront plus disponibles, sachant que la date de retrait de ces jeux devrait être autour du 15 août. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour profiter de Devil May Cry 5, de Kingdom Come : Deliverance, de Yoku's Island Express, de Space Hulk Tactics et de Where the Water Tastes Like Wine. Si jamais l'un de ces jeux vous a séduit, on rappelle qu'il est possible de l'acheter définitivement avec une réduction d'environ 20% si vous passez en caisse avant la date fatidique.