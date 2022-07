Xbox Game Pass : As Dusk Falls arrive aujourd'hui, Watch Dogs 2 également dans la liste

LISTE DES NOUVEAUX JEUX DU XBOX GAME PASS (JUILLET 2022)

As Dusk Falls (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

Watch Dogs 2 (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

MotoGP 22 (Cloud, Console & PC) – 21 juillet

Torment : Tides of Numenera (Cloud & Console) – 21 juillet

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC) – 21 Juillet

Inside (Cloud, Console & PC) – 29 juillet

Si la première partie du mois de juillet a été plutôt riche pour le catalogue du Xbox Game Pass - avec notamment trois jeux Yakuza et le très décevant Matchpoint : Tennis Championships - Microsoft se montre en revanche un peu moins généreux pour la deuxième quinzaine puisque seuls six titres répondent à l'appel. Néanmoins, parmi ceux-ci, on trouve As Dusk Falls, la fameuse expérience narrative que l'on doit au studio Interior/Night. Doté d'une direction artistique qui tranche avec ce que l'on a l'habitude de voir, le jeu propose d'explorer les vies de deux familles pendant une trentaine d'années, le point de départ étant un cambriolage en 1998 qui vire au drame. Dans le lot figurent aussi Watch Dogs 2, qu'il n'est pas nécessaire de présenter, MotoGP 22 ou encore INSIDE.À noter qu'à partir du 31 juillet, Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered et Omno et Raji : An Ancient Epic seront retirés du catalogue.