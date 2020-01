Xbox Game Pass : 3 jeux en plus pour janvier dont une valeur sûre de la baston

C'est 2020 et avant l'arrivée de la Xbox Series X, Microsoft compte bien mettre les bouchées doubles pour ce qui est de sa One chérie : entre autres, le constructeur fait tout pour proposer un catalogue sévèrement qualitatif à son Xbox Game Pass qui, après l'avènement de GTA V il y a quelques jours, accueillera bientôt trois nouveaux titres.Et ces softs ne sont autres que l'excellent Tekken 7 (qui arrivera le 16 janvier), le jeu de construction Frostpunk (9 janvier) et le TPS-RPG Sword Art Online : Fatal Bullet (9 janvier). Attention toutefois, Just Cause 3 et LEGO City Undercover quitteront eux le fameux service très bientôt.