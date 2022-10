Xbox Elite Series 2 : on peut désormais personnaliser la manette, ça coûte moins cher que la DualSense Edge

l’avant, de l’arrière, de la croix directionnelle, des gâchettes, des boutons de tranche, ou encore des sticks. "Vous pourrez même opter pour une croix directionnelle traditionnelle ou uniforme et pour la première fois, vous pourrez changer la couleur de la base des sticks analogiques et de leur pourtour", nous précise-t-on. Personnaliser l'étui de rangement pour l'assortir aux couleurs de la Xbox Elite Series 2 ? C'est possible. Une fois la manette livrée, il y a moyen de se rendre sur l'application Accessoires Xbox et de customiser le bouton Xbox, sachant que l'on nous parle de 16 millions de variantes.







Pour ce qui est du prix de base, il s'élève à 139,99€ sans aucune option. L'inscription au laser de notre nom, de notre Gamertag ou d'un message personnalisé de 16 caractères fait monter la note à 149,98€. Si l'on opte pour l'ensemble Elite complet (qui comprend 4 palettes, 4 joysticks en plus, un BMD supplémentaire, un étui de transport, un chargeur et un câble USB), on arrive à 199,99€, soit une économie de 29,97€ par rapport à l'achat séparé de chacun des éléments. Full options, la Xbox Elite Series 2 customisée revient donc à 209,98 €. On dirait que Microsoft semble avoir retenu la leçon en matière de communication.





modules du joystick remplaçables (24,99€). Dans la foulée - et on a du mal à croire que ce n'était pas volontaire - Microsoft a indiqué qu'il était désormais possible de customiser la Xbox Elite Series 2 via le Xbox Lab Design, un service que le constructeur a lancé en 2016 et qui connaît un grand succès auprès des joueurs.D'après ce que l'on nous explique dans le communiqué, quasiment tous les éléments du pad peuvent être modifiés, qu'il s'agisse de