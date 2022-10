Xbox Elite Series 2 : dans les coulisses du Xbox Design Lab, un travail fait par des femmes

Pendant que Sony Interactive Entertainment créé le débat sur le tarif élevé de sa manette Pro, la DualSense Edge, du côté de Microsoft, on reste serein et on enchaîne les présentations sur la possibilité de customiser sa manette Xbox Elite Series 2. Sur la base de ce qui a été fait il y a quelques années avec le Xbox Design Lab et les manettes standards, il est désormais possibile de personnaliser totalement son pad pro. Histoire d'aller un peu plus loin dans les présentations, le constructeur américain nous propose de visiter les cuisines de cet atelier dirigé par des femmes, et notamment Monique Chatterjee, Responsable Design au sein du Xbox Design Lab, mais aussi à la tête de tout ce qui est création de produits collectors de la marque Xbox. La qualité incroyable des manettes et des consoles collectors, c'est de son fait. Elle est accompagnée par d'autres femmes qui occupent des postes-clefs, afin d'injecter ce goût prononcé pour la bonne association des couleurs. On nous montre qu'il est possible d'associer les 8 body colors de la manette aux 24 accents colors disponibles, afin de proposer d'innombrables possibilités. On peut bien sûr tout customiser, tant que votre porte-monnaie vous le permet.On rappelle que le prix de base de la Xbox Elite Series 2 s'élève à 139,99€ sans aucune option et que les ajouts de couleur et d'inscription fait grimper la note à chaque fois. L'inscription au laser de notre nom, de notre Gamertag ou d'un message personnalisé de 16 caractères fait monter la note à 149,98€. Si l'on opte pour l'ensemble Elite complet (qui comprend 4 palettes, 4 joysticks en plus, un BMD supplémentaire, un étui de transport, un chargeur et un câble USB), on arrive à 199,99€, soit une économie de 29,97€ par rapport à l'achat séparé de chacun des éléments. Full options, la Xbox Elite Series 2 customisée revient donc à 209,98 €. Ce qui restera quoi qu'il arrive moins cher que la DualSense de Sony et ses 239,99€ demandés pour le modèle de base.