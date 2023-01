Xbox Developer Direct : Microsoft lance son format "Nintendo Direct" et donne déjà rendez-vous

Parmi les grosses résolutions prises par Microsoft en 2023, il y a cette envie de mieux communiquer et de manière plus récurrente aussi auprès du public. Avec le Developer_Direct (le underscore est important), le constructeur américain annonce lancer un nouveau format pour donner des nouvelles de ses jeux en cours de développement. Sorte de Nintendo Direct / State of Play à la sauce Xbox, l'objectif est de donné la parole à toutes celles et ceux qui fabriquent les jeux, et le premier numéro verra le jour le 25 janvier prochain. Le programme est déjà connu et l'on sait que les créateurs et créatrices de studios tels que Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios seront là pour prendre le temps de parler des principales fonctionnalités des jeux qui seront présentés, tout en dévoilant de longues séquences de gameplay.Microsoft insiste aussi sur le fait que ce Developer_Direct sera également l’occasion de partager les dernières informations sur des titres tels que The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall. En revanche, Starfield ne sera pas présent, puisqu'un Developer_Direct spécial lui sera consacré un peu plus tard et dont le contenu est en cours de préparation. Microsoft rappelle donc que c'est le 25 janvier 2023 à 21h, heure française, qu'il sera possible de suivre cet événement en ligne. Il suffira de se rendre sur les chaînes Xbox ( Twitch et YouTube ) ou de Bethesda ( Twitch et YouTube ) pour être mis au parfum des nouveautés.