Woodkid a fait appel à l'Unreal Engine 5 pour faire le clip de son nouveau morceau Reactor

Artiste musical qui a ses entrées dans le jeu vidéo, Woodkid vient de sortir son dernier morceau intitulé "Reactor". Pourquoi en parle-t-on aujourd'hui dans les colonnes de Jeuxactu, au-delà de son amitié avec le game designer Hideo Kojima ? Tout simplement parce que ce dernier a fait appel à l'Unreal Engine 5 pour concevoir entièrement le clip de sa chanson. Explore la relation entre humanité et technologie, la nature et les machines, ce morceau a été réalisé par Saad Moosajee, qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux. Ce clip de "Reactor" a d'ailleurs nécessité des centaines d'heures de travail avec l'Unreal Engine 5, avec notamment quelques challenges à relever. On apprend que le rendu de la lave a été la partie la plus complexe à mettre en oeuvre, au point que 6 départements d’animation ont été embauchés pour travailler sur ce clip composés de 44 plans.



Evidemment, en regardant ce morceau, difficile de ne pas penser aux animés japonais des années 90 qui ont déjà exploré ce thème des centaines de fois, notamment du côté de Ghost in the Shell, Gunnm (Battle Angel Alita pour le nom occidental), ou bien encore Akira. Ces références cinématographiques ont d'ailleurs été le coeur de l'inspiration de Woodkid qui a grandi avec ces oeuvres venues du Japon. D'ailleurs, il est de bon ton que ce dernier est un Français de 39 ans et que sa culture a aussi été façonné par les dessins animés japonais que les jeux vidéo. Du coup, la boucle est bouclée en quelque sorte.