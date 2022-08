Wo Long Fallen Dynasty : Team Ninja revient avec du gameplay brutal pour la gamescom 2022

Fumihiko Yasuda (le réalisateur de Nioh et de Nioh 2) et

Masaaki Yamagiwa (le producteur de Bloodborne et de Déraciné) aux commandes de ce Wo Long, on est quasiment sûr du résultat. Le jeu devrait être cependant plus véloce et plus féroce que Nioh ou Bloodborne puisqu'aucune juge d'endurance ne viendra perturber le joueur, qui pourra donc enchaîner les attaques et les mouvements sans craindre d'être ralenti. Si Wo Long vise un public plus large, il ne fera pas de concession en termes de difficulté, avec des ennemis qui savent se protéger et aux patterns inattendus.









Depuis son annonce en juin dernier, Wo Long : Fallen Dynasty est un titre qui fait de l'oeil à tous les amateurs de jeux d'action à la Nioh. Il faut dire que c'est le prestigieux studio Team Ninja qui est aux commandes pour le compte de Koei Tecmo, toujours amoureux de la Chine impérial. C'est en effet à cette époque que ce Wo Long : Fallen Dynasty se déroulera en empruntant tous les codes aux Souls-like. Tout le folklore des Trois Royaumes sera dans le jeu, mais avec une approche démoniaque, ce qui permettra d'offrir des créatures uniques comme boss à abattre. Dragons déchus, tigres à la machoire arrachée, soldats zombifiés et phénix à invoquer, on risque d'en prendre plein les yeux. Avec en primePlusieurs armes seront mises à disposition du joueur, tout comme des sorts de magie, avec possibilité d'invoquer des créatures célestes pour nous épauler dans les moments trop compliqués. Bien sûr, ces sorts de sorcellerie ne seront accessibles qu'à partir d'un rang précis. S'il faut se contenter d'une courte bande annonce pour la gamescom, Wo Long Fallen Dynasty donne déjà rendez-vous aux joueurs dans 3 semaines pour le coup d'envoi du Tokyo Game Show 2022 au Makuhari Messe de Chiba pour une démo jouable. En accédant à cette session de jeu, il sera possible de repartir avec un badge du jeu + un t-shirt si jamais vous parvenez à terminer la démo. Nice.La sortie de Wo Long Fallen Dynasty est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.