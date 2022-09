Wo Long Fallen Dynasty : Laurely Birba affronte Zhang Liang, l'un des boss du jeu sur PS5

Wo Long : Fallen Dynasty. Il faut dire que le jeu suscite un réel intérêt auprès des joueurs depuis son annonce et les différentes vidéos de gameplay qui ont été présentées. La bonne surprise, c'est que l'éditeur japonais a mis en ligne une démo jouable du jeu, disponible cependant uniquement sur PS5 et Xbox Series. Aussitôt, notre Laurely Birba s'est empressé de télécharger le fichier pour prendre la température de ce jeu qui rappelle énormément la série des Nioh. La vidéo qu'on vous partage provient d son combat face à Zhang Liang, un général puissant doté d'une massue et qui va d'ailleurs nous faire la surprise de se transformer lors du combat. Preuve que l'ère des Trois Royaumes sera bien dark, mais aussi fantastique. Son constat est d'ailleurs sans appel : Wo Long ressemble énormément à Nioh et Laurely soupçonne Team Ninja d'avoir juste appliquer une skin les Trois Royaumes sur son Souls-like. Evidemment, il y a quelques subtilités comme cette jauge d'endurance qui a disparu pour offrir un jeu plus véloce. Cela n'a pas empêché Laurely de valider le jeu qui s'annonce fort prometteur.









Même si je n'avais aucun doute, la démo de Wo Long m'a convaincu : ce sera day one. Il y a de sacrées bonnes idées comme le système de moral et la jauge d'esprit. Team Ninja maîtrise son sujet, mais ce n'est pas une surprise. pic.twitter.com/9CWywdSeeo — BIRBA Laurely (@LaurelyJA) 17 septembre 2022

Pour son grand retour au Tokyo Game Show 2022 en présentiel, l'éditeur Koei Tecmo avait mis en avant sonOn rappelle par ailleurs que le développement du jeu a démarré en 2019, avec cette idée de faire une suite à Nioh, avant de décider de quitter la période Sengoku du Japon pour choisir les Trois Royaumes en Chine, mais une version plus sombre. En termes de gameplay, Wo Long : Fallen Dynasty dispose d'un système de moral applicable aussi bien au joueur qu'à ses ennemis, afin d'apporter un peu plus de stratégie dans les affrontements. Sinon, Wo Long dispose d'un certain nombre d'éléments propres au RPG pour améliorer les compétences de son personage, sachant qu'il peut être entièrement customisé par le biais d'un éditeur de personnage comme dans Nioh 2. Pour ce qui est du level design, il s'agira d'un jeu plus dirigiste et pas un open world à la Elden Ring. Certains apprécieront. La sortie de Wo Long est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.