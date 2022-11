Wo Long Fallen Dynasty : du gameplay qui présente un nouveau boss du jeu, c'est vraiment Nioh 3

"

, avait soutenu le réalisateur

Fumihiko Yasuda au mois d'octobre. En fait, nous essayons avant tout de nous focaliser sur ce que nous pensons faire le mieux au sein de Team Ninja, à savoir des jeux basés sur des missions où l'intensité fait que vous allez batailler ferme. C'est sur ça que nous nous focalisons, ce qui est à l'opposé des zones qui se déploient pour former une map d'un seul tenant."



La sortie de Wo Long : Fallen Dynasty est fixée au 3 mars prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.





En septembre dernier, Koei Tecmo avait déployé une démo de Wo Long : Fallen Dynasty qui se concluait sur un boss fight . À l'époque, nous n'avions pas hésité à qualifier le jeu de Nioh 3 déguisé tant certaines similitudes étaient flagrantes. Récemment, nos confrères de GameSpot ont eu l'occasion d'approcher une nouvelle version d'essai du Souls-like de Team Ninja, et ce que nous y découvrons renforce notre première impression. Par exemple, on pense à la possibilité d'invoquer des esprits, ce qui a bien évidemment un impact sur les stats et les propriétés des attaques. En revanche, comme nous l'avions déjà souligné, l'absence de jauge d'endurance fait de Wo Long : Fallen Dynasty plus nerveux que son illustre prédécesseur.L'autre chose à retenir de cette démo, c'est que les développeurs semblent avoir procédé à quelques retouches suite aux retours des joueurs. Ainsi, la fenêtre de contre paraît avoir été rehaussée, ce qui pourrait faciliter la manoeuvre. Notre personnage ne mettrait plus dix plombes à boire une gorgée de potion pour soigner sa barre vitale, alors que dans la démo, l'animation était d'une lenteur hallucinante. Bref, Team Ninja n'a pas menti à la communauté quand elle lui a dit qu'il prendrait en compte ses remarques. Enfin, ce nouvel aperçu est l'occasion de faire connaissance avec un autre boss assez énervé.Si Elden Ring est considéré par beaucoup de puristes comme la nouvelle référence en matière de Souls-like (il est d'ailleurs pressenti pour être le GOTY 2022), les développeurs n'ont absolument pas l'intention d'imiter From Software.Nous y avons joué, et nous pensons qu'Elden Ring est une excellente expérience en matière d'open-world seamless. Mais en ce qui concerne Wo Long, ce n'est pas ce que nous recherchons