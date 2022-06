Wo Long Fallen Dynasty : c'est bien un Souls-like comme Nioh, les développeurs lâchent plein d'infos

n a plus de liberté dans la conception des niveaux, nuance tout de même Yasuda-san. Puisque le personnage peut désormais sauter, il y a plus de verticalité et d'exploration en général. Cela dit, en son coeur, Wo Long est un jeu linéaire tout comme l'était Nioh. Avec des Souls-like qui deviennent de plus en plus populaires, ce genre de design offre au studio l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire de mieux."

Nous voulions trouver un type de stratégie avec l'adversité comme thème, explique-t-il. Vous gagnez quelque chose en battant un ennemi fort, mais c'est vrai aussi quand l'ennemi tue le joueur. L'équilibre entre les forces changent à chaque fois que quelqu'un meurt." Le système de résurrection pensé par FromSoftware pour Sekiro : Shadows Die Twice illustre cette volonté de faire de la mort une mécanique de gameplay à part entière. IGN cite également SIFU comme exemple - le héros vieillit à chaque décès, ce qui n'est pas sans impact en matière de gameplay.Naturellement, le jeu comprendra un certain nombre d'éléments propres au RPG pour améliorer les compétences de notre protagoniste, sachant que ce dernier pourra être customisé par le biais d'un éditeur de personnage comme dans Nioh 2. Par ailleurs,on nous promet un level design linéaire contrairement au monde ouvert d'Elden Ring. "Mais oNos confrères ont eu l'occasion d'observer du gameplay sur PS5, et visiblement, même si les niveaux sont plus larges, la formule reprend les codes du genre tels que les raccourcis pour atteindre plus facilement le boss en cas d'échec, ou encore les multiples zones à explorer.Enfin, un mode multijoueur est bel et bien prévu, avec notamment de la coopération. La sortie de Wo Long : Fallen Dynasty est programmée pour 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.