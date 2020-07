Watch Dogs Legion : un trailer qui fait de la Résistance juste avant le Xbox Games Showcase

Ubisoft a profité du pré-show du Xbox Games Showcase pour dévoiler un tout nouveau trailer de Watch Dogs Legion dédié à la Résistance. "Chaque Londonien sera une recrue potentielle pour leur mouvement de résistance et possèdera une histoire, des compétences et une personnalité uniques", rappelle l'éditeur dans son communiqué. Un aspect du jeu sur lequel notre ami Alix revient longuement dans sa preview récemment mise en ligne Pour mémoire, Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia, et à une date encore inconnue sur PS5 et Xbox Series X.