Watch Dogs Legion : on pourra jouer avec Aiden Pearce, le héros du 1er épisode, le voilà en vidéo

nouveau clip Rainfall fera partie d'une mission. Quant au second trailer, il explique comment il faudra s'y prendre pour recruter des individus, et incarner ainsi la résistance comme il se doit. Pour mémoire, la sortie de Watch Dogs Legion est programmée pour le 29 octobre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia. La Xbox Series X sera servie le 10 novembre, alors que rien n'a encore été précisé pour la PS5.















Aiden Pearce, le héros du tout premier Watch Dogs, sera jouable dans Watch Dogs Legion. C'est en effet ce qui a été révélé lors de l'Ubisoft Forward de ce soir, trailer à l'appui. "Plus vieux, mais pas forcément plus sage", comme l'explique le live producer Lathieeshe Thillainathan, le bonhomme fera son apparition après la sortie du jeu et disposera de son propre arc narratif. Naturellement, l'extension qui lui sera consacrée figurera dans le Season Pass de Watch Dogs Legion.A noter qu'Ubisoft a glissé deux autres vidéos. La première dévoile l'implication du rappeur britannique Stormzy dans le développement du jeu - son