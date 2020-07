Vampire The Masquerade Swansong : des dents et des armes pour ce premier trailer bien classe

Si la saga Vampire The Masquerade semble très concentré sur son épisode Bloodlines 2 - et c'est bien normal, il s'agit là d'une grosse production - Nacon lui réserve un avenir encore plus solide avec un autre opus nommé Swansong, tout fraîchement présenté hier lors du Nacon Direct avec un premier trailer sublime : le projet s'inscrira alors sous la forme d'un jeu de rôle essentiellement narratif dans lequel on incarnera trois vampires différents dont les destins s'entrecroiseront. Prenant place à Boston, le titre s'articulera une nouvelle fois autour d'une sorte de guerre de gangs façon suceurs de sang, armes à feu et crocs aiguisés à l'appui.Vampire The Masquerade Swansong est développé par Big Bad Wolf, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il s'agit du studio derrière les chouettes The Council, épisodes remarqués pour leur écriture et leur scénario. Le jeu sortira à une date encore non déterminée sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch. Il devrait y en avoir pour tout le monde.