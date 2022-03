Vampire The Masquerade Swansong : l'aspect RPG décortiqué en vidéo

Après 3 ans de silence presque total, Vampire The Masquerade : Swansong semble bien sorti de sa léthargie, comme en témoigne cette nouvelle vidéo, postée quelques jours à peine après celle du gameplay. Il est question cette fois-ci de nous révéler comment les mécaniques de RPG vont fonctionner dans le jeu. Comme vous devez le savoir, le jeu permet d'incarner 3 vampires-détectives, chacun possédant ses propres aptitudes qu'il sera possible de faire évoluer au rythme de l'aventure. Galeb pourra se montrer résistant aux attaques physiques, tandis que Emem possède ce pouvoir de célérité qui lui permet de quasiment se téléporter d'un endroit à un autre. Enfin, Leysha a cette faculté de se rendre invisible ou de percevoir les choses à travers les murs. En plus de ces compétences appelées "Disciplines", il y a aussi deux autres particularités des personnages : les Traits et les Talents. Ces derniers fonctionnent sur la base de bonus et de malus selon vos actions et décisions durant l'aventure, mais aussi sur son style de jeu. Les développeurs de Big Bad Wold reprennent ainsi la formule de The Council en l'améliorant et lui donnant encore plus de possibilités. La sortie de Vampire The Masquerade : Swansong est attendue pour le 19 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.