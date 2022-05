Vampire The Masquerade Swansong : le RPG narratif de Nacon s'offre son trailer de lancement

Disponible à la vente depuis le 19 mai dernier, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, Vampire The Masquerade Swansong revient avec son trailer de lancement. Courte mais condensée, la vidéo nous permet de nous plonger dans cette ambiance de vampires qui enquêtent sur des meurtres particuliers. Oui, c'est assez décalé comme proposition, mais c'est aussi en cela que le titre développé par Big Bad Wolf arrive à se distinguer. Forcément, pour une bande annonce de lancement, ce sont des moments forts du jeu qui sont mis en avant et qui pourrait le faire passer pour un jeu d'action, alors qu'il n'en est rien. C'est en effet un jeu dans lequel on va devoir prendre son temps, étudier les scènes de crime et résoudre de nombreuses énigmes. On vous suggère de lire notre test complet si vous souhaitez en savoir davantage.