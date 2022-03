Vampire The Masquerade Swansong : 3 ans après son annonce, le gameplay enfin révélé

Vampire The Masquerade : Swansong se décide enfin à nous montrer un peu de son gameplay. La vidéo, longue de 3 minutes, nous permet d'avoir un aperçu des possibilités offertes par la narration, les différents personnages à incarner et cette liberté à choisir comment appréhender une situation. Puisqu'il s'agira d'une enquête, il faudra prendre le temps de tout inspecter, mais aussi de confronter les points de vue, l'idée étant de démêler le vrai du faux. Etant donné que chaque vampire possède sa propre approche, il va falloir choisir la méthode entre intimidation, séduction ou furtivité, sachant que chaque décision aura une conséquence majeure dans la suite des événements. Les promesses sont là, et on espère que le résultat sera à la hauteur et qu'il ne s'agit pas uniquement de poudre de perlimpinpin.





Vampire The Masquerade : Swansong est attendue pour le 19 mai 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





Trois ans après son annonce et deux mois avant sa sortie,La sortie de