Vampire The Masquerade Swansong : le perso de Leysha inspiré par le Joker de Joaquin Phoenix et Heath Ledger

, Nacon a décidé de nous proposer une vidéo centrée sur l'un des 3 personnages qu'on pourra incarner dans le jeu : Leysha. Si l'on avait déjà eu quelques détails dans une précédente vidéo, où l'on apprenait qu'elle était capable de se rendre invisible, mais aussi de percevoir les choses à travers les murs, cette fois-ci, on en sait davantage sur sa création. Première chose, Leysha a été créé sur la base des deux derniers Joker interprétés par Heath Ledger et Joaquin Phoenix. Son look est contrasté par ses habits et sa coupe de cheveux qu'on nous présente come contradictoire, alors qu'on dirait que c'est justement très tendance aujourd'hui. Autrement, concernant ses facultés, Leysha peut matérialiser des séquences entières sur une scène de crime pour deviner ce qui s'est réellement passer et donc avancer plus vite dans l'enquête. Leysha peut aussi compter sur sa petite fille, capable de lui venir en aide pendant ses investigations et il faudra gérer les relations mère-fille également pendant ces moments cruciaux. C'est aussi une quête de soi pour Leysha. Bref, la sortie de Vampire The Masquerade Swansong est attendue pour le 19 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





