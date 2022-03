Vampire The Masquerade Swansong : on y a joué, nos impressions sur ce RPG narratif

L'aventure nous proposera d'incarner trois vampires alternativement, dont Emem Louis du clan Toreador et Leysha du clan Malkavian. Mais c'est Galeb Bazory du clan Ventrue que nous avons pu prendre en mains pour le moment. Aux commandes de ce beau brun barbu, nous avons parcouru en long, en large, en travers et plusieurs fois de suite le deuxième chapitre du jeu. Sans trop rentrer dans les détails de l'histoire (qui, preview oblige, nous échappent de toute manière), sachez que le vampire ténébreux a été dépêché par le Prince de Boston en personne pour enquêter chez un certain Jason Moore, retrouvé décapité dans sa luxueuse demeure, et y récupérer cinq dossiers compromettants. Ce point de départ nous a donné l'occasion de découvrir un gameplay malin, qui mêle les codes du jeu d'aventure et ceux des jeux de rôle, formant ainsi ce que les développeurs appellent un RPG narratif.







Le premier aspect se traduit par de nombreuses énigmes à résoudre, ces dernières étant intégrées à l'histoire de manière crédible. En l’occurrence, l’occasion nous a été donnée (ou non, nous allons y revenir…) de chercher des indices sur le corps, de lire de nombreux documents, de ramasser plusieurs objets, d'écouter différents témoignages, de découvrir un coffre-fort secret, d'en dénicher la combinaison, de débusquer une goule déguisée en policier, de trouver plusieurs clés bien utiles ou encore d'enquêter sur la présence d'une "panic room". L'exploration tient donc un rôle important, les zones interactives étant indiquées par un discret et élégant point blanc. Quant aux scènes observables en plan rapproché, un petit mouvement de caméra permet parfois de dénicher un objet ou un document bien caché. Aucun système d'indices ou de carnet virtuel n'étant présent, il appartient au joueur de prendre des notes ou de se souvenir des informations importantes. Si les développeurs se permettent cette liberté, c'est parce qu'il y a toujours plusieurs manières d'arriver à un même objectif, et qu'échouer sur un point précis ne mène pas sur une voie sans issue.





Pour autant, n'allez pas croire que le jeu propose un quelconque système de combats. Ici, ce sont les dialogues qui font office d'affrontements, les joutes verbales remplaçant les coups de poing ou les tirs de pistolet trop souvent vus ailleurs.

SANG POUR SANG RPG