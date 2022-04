Vampire The Masquerade Swansong : un superbe trailer pour annoncer les précommandes

Il reste encore un mois avant la sortie de Vampire The Masquerade : Swansong et du côté de chez Nacon, on prépare la sortie du jeu. Aujourd'hui, l'éditeur français nous fait savoir que les précommandes sont désormais ouvertes et que n'importe qui peut donc acheter le jeu en faisant confiance aux trailers, au studio Big Bad Wolf et aux différentes previews publiées par la presse spécialisée. Aussi, pour marquer cette ouverture d'une pierre blanche, on a le droit à un nouveau trailer, entraînant puisqu'accompagné d'une chanson pour le moins rythmée et qui colle bien à l'ambiance noire de ce RPG narratif. Petit rappel quand même : le joueur va avoir la possibilité d'incarner 3 vampires détectives tour à tour à travers une enquête qui va nous plonger dans les méandes de la Camarilla de Boston, une société secrète qui rassemble la plupart des vampires. Celle-ci est frappée par de mystérieux assassins et Galeb Bazory, Emem Louis et Leysha sont missionnés par le Prince des vampires de la ville pour découvrir l’identité des agresseurs et les raisons de cette attaque. Le jeu va nous permettra de varier les possibilités de jeu, à savoir s'infiltrer, enquêter et soutirer des réponses, en ayant recours à des pouvoirs surnaturels si nécessaire.



La sortie de Vampire The Masquerade : Swansong est calée au 19 mai prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et même Nintendo Switch.