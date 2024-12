Vaiana 2 : c'est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation, même Disney est choqué !

Si la presse a été moins emballée par la proposition de Vaiana 2, ce n'est pas vraiment le cas du grand public. Avec 386,3 millions de dollars au box office mondial en un petit week-end, il devient le meilleur lancement d'un fim d'animation de tous les temps. Un succès colossal que même Disney n'a pas vu venir. "La suite a largement dépassé toutes nos espérances", avance un des responsables de la firme de Mickey qui doit remercier Bob Iger d'avoir changé les plans autour du film, lui qui devait être qu'une série calibrée pour Disney+ il y a encore 4 ans, afin de permettre à la plateforme de gagner en popularité, et surtout en abonnés.Dans le détail, Vaiana 2 a généré en seulement trois jours 221 millions de dollars en domestique, uniquement sur le sol américain. Il faut dire que la sortie du film, calé à la période de Thanksgiving a permis aux familles de se rendre dans les salles obscures pour découvrir cette suite très attendue auprès des enfants. Le record était jusqu'alors détenu par La Reine des Neiges 2 et ses 125 millions de dollars en 2019 et se permet même de faire mieux que Super Mario Bros. qui avait généré 205,6 millions de dollars en 2023. Et quand on sait que les complexes de cinéma vont programmer le film pendant tout le mois de décembre, et certainement en janvier encore, afin de profiter des fêtes de Noël, il y a de fortes chances pour Vaiana 2 aille chercher le record de Vice-Versa 2 et ses presque 1.7 milliard de dollars au box office mondial. A la rédaction de Jeuxactu, on est quasi persuadé que Vaiana 2 dépassera les 2 milliards au terme de sa carrière.Mais il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que Vaiana 2 pulvérise les records, la France aussi, puisqu'elle est le deuxième pays à avoir généré un raz-de-marée avec plus de 2 millions d'entrées en seulement 5 jours. "Vaiana 2 a largement dépassé nos attentes élevées et témoigne du phénomène qu'est devenu Vaiana. C'est un moment à célébrer, et nous sommes reconnaissants envers tous les cinéphiles et fans qui ont contribué à faire du lancement de ce film un record" se réjouit le co-président de Disney Entertainment, dans un communiqué de presse envoyé ce matin. De quoi tordre le cou aux critiques un peu 'mid' de la presse et des quelques influenceurs qui ne se sont pas retrouvés dans cette suite. Dans tous les cas, compte-tenu de la scène post-générique, il est évident que Vaiana est une licence sur laquelle Disney peut se reposer au même titre que La Reine des Neiges.