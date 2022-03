Unity : une démo technique photoréaliste ultra impressionnante !

Deux ans après la démo technique de l'Unreal Engine 5 que Epic Games a dévoilé au monde entier, c'est désormais au tour de Unity de nous montrer de quel bois il se chauffe. Il faut dire que la GDC 2022 a démarré du côté de San Francisco et c'est le moment pour le moteur 3D de séduire les développeurs qui sont en train de miser sur les technologies de demain. Avec cette vidéo de 2 minutes , on constate que Unity n'a rien à envier aux outils de l'Unreal Engine 5, notamment en matière de rendu 3D avec des modèles d'un photoréalisme assez hallucinant. Le grain de la peau, les mouvements des muscles sur le visage, la façon dont la langue se mouvoit quand le personnage parle, les expressions de manière générale, c'est presque difficile de voir une différence avec la réalité. Il y a peut-être les cheveux qui manquent encore un brin de naturel, mais le rendu est déjà assez spectaculaire. D'ailleurs, une nouvelle technologie, le Unity Hair, a été mise en place pour que les cheveux paraissent moins synthétiques.C'est grâce au travail effectué pour The Heretic, qui présentait le premier humain numérique réaliste d'Unity, que cette nouvelle démo a pris vie, sachant qu'elle bénéficie des meilleures évolutions techniques du moteur. Il a été précisé que Unity partagera ces nouvelles techniques avec les développeur via un pack Digital Human 2.0 qui sera mis à disposition dans les prochains mois. Une plus grandes présentation sera proposé sur Twitch le 25 mars à 17h30. En attendant, voici ce que les améliorations incluent :

- Un meilleur pipeline 4D

- Système de fixation de la peau sur le GPU pour permettre des maillages à haute densité (par exemple le duvet sur la peau)

- Des yeux plus réalistes avec des variations sur l'iris

- Un nouveau skin shader

- Technologie de tension pour la simulation du flux sanguin et les traces de rides