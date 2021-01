Uncharted : le film est repoussé, pas de sortie avant 2022

2021 ressemble étrangement à 2020 et le monde du cinéma essaie tant bien que mal de survivre face à la pandémie mondiale. Parmi les films qui devaient sortir cette année, il y avait le très attendu Uncharted avec pour vedette Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake (en version plus jeune), prévu initialement pour juillet 2021. Mais la situation sanitaire ne s'améliorant pas vraiment, on apprend par le biais de The Hollywood Reporter que Columbia Pictures a pris la décision de reporter le film de plusieurs mois. C'est désormais en février 2022 qu'est attendu l'adaptation du jeu de Naughty Dog. D'autres films sont affectés par la crise du COVID-19, puisque Ghostbusters Afterlife est lui aussi repoussé du 11 juin 2021 au 11 novembre 2021. Le prochain James Bond, No Time To Die, d'ores et déjà reporté à plusieurs reprises voit sa date de sortie glisser à octobre 2021. Dur à encaisser.