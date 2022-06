Uncharted : le film avec Tom Holland disponible sur Sony BRAVIA CORE en qualité Blu-ray 4K HDR

Sorti le 16 février dernier au cinéma, Uncharted est un film qui a connu un succès confortable. Avec 401 millions de dollars au box office et plus de 2.5 million d'entrées en France, le métrage de Ruben Fleischer fait donc partie des belles réussites de 2022 au cinéma. Mais comme chacun sait, la vie d'un film poursuit son parcours en vidéo et dans quelques jours, il sera possible de s'acheter les DVD et Blu-ray sous toutes leurs formes. Toutefois, les utilisateurs du service Sony BRAVIA CORE, qui n'est autre que le service de streaming de Sony pour les gens qui possèdent les derniers modèles de téléviseurs peuvent dès aujourd'hui profiter du film dans les meilleures conditions possibles. En effet, on vous rappelle que le Sony BRAVIA CORE est le seul service de streaming qui intègre la technologie Pure Stream permettant d'obtenir une qualité audio et vidéo équivalente à celle des Blu-ray 4K UHD avec un débit allant jusqu'à 80 Mo/s. De quoi se repasser les meilleures séquences du film, comme le passage où l'on voit Tom Holland donner la réplique à Nolan North.



Petit rappel toutefois : l’application BRAVIA CORE est un service vidéo préchargé offrant un crédit allant jusqu'à 10 films et 24 mois de streaming illimité pour l'achat d'un téléviseur BRAVIA XR. Depuis cette année, en 2022, BRAVIA CORE est disponible dans plus de 75 pays.