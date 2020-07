Ubisoft Forward : la seconde édition aura lieu à la rentrée

Le 12 juillet dernier, juste avant la diffusion du premier trailer officiel de Far Cry 6, Yves Guillemot a confirmé qu'un second Ubisoft Forward était dans les tuyaux. Il faut dire que certains titres ont brillé par leur absence : Skull and Bones, Gods & Monsters, Beyond Good & Evil 2, ou encore Rainbow Six Quarantine sont gentiment restés au placard. Ils auront donc (peut-être) l'occasion de se montrer au mois de septembre, le directeur financier Frédérick Duguet ayant confirmé le rendez-vous lors d'une conférence téléphonique dédié au premier trimestre fiscal de l'exercice 2020-2021.Même si l'on se doute que la décision a été prise bien avant, il a justifié ce second numéro par l'audience record enregistré il y a deux semaines. Selon lui, Ubisoft a fait beaucoup mieux que lors de ses conférences traditionnelles à l'E3. Quoi qu'il en soit, on espère que cet Ubisoft Forward #2 permettra d'assister à de grosses annonces : le retour de Splinter Cell , par exemple.