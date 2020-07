Ubisoft : Yves Guillemot (président) promet un autre Ubisoft Forward

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Ubisoft Forward de ce soir en a laissé plus d'un sur sa faim. Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Hyper Scape : ces trois jeux-là étaient déjà connus. Far Cry 6 et l'acteur Giancarlo Esposito auraient pu égayer un peu tout ça, mais les leaks de ces dernières heures ont ruiné l'effet de surprise. Et entre nous, ce n'est pas l'arrivée de Brawlhalla sur iOS et Android qui allait soulever les foules. Bref, tout ça pour dire qu'au final, il n'y avait pas grand-chose d'excitant à se mettre sous la dent.



Sauf qu'avant le terme de cet Ubisoft Forward, le président Yves Guillemot a tenu à glisser un petit mot. "J'espère que vous aurez apprécié ce que vous avez vu aujourd'hui et que vous allez aimer jouer à ces jeux, explique-t-il. Je suis fier de nos équipes qui ont su proposer une gamme de jeux ambitieuse, variée et créative. Et nous ne vous avons pas encore tout montré. En fait, il reste encore beaucoup de choses à venir. Il y aura donc un autre Ubisoft Forward pour vous en dire encore plus sur nos prochains jeux."



Voilà qui devrait rassurer ceux qui espéraient des nouvelles de Rainbow Six Quarantine par exemple, ou encore de Gods & Monsters. Naturellement, on croise les doigts pour que de véritables surprises soient dévoilées ce coup-ci. Aucune date pour l'Ubisoft Forward #2 n'a été communiquée, si ce n'est un vague "fin 2020".