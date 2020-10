Ubisoft Connect : la nouvelle interface qui fusionne Uplay et Ubisoft Club, tous les détails

regroupant les activités et les succès de nos amis, sans oublier la fonctionnalité "Smart Intel" grâce à laquelle les joueurs pourront obtenir des conseils et des recommandations vidéo personnalisés. " Chaque joueur pourra également accéder à des données sur ses statistiques personnelles et son style de jeu pour continuer à s'améliorer, ou à se comparer à des groupes d'ami.e.s sélectionnés grâce à un système de classement amélioré", souligne le communiqué.



En toute logique, le cross-play et la cross-progression sont deux thèmes dont Ubisoft veut faire une norme avec Ubisoft Connect. D'ailleurs, dès leur lancement, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Watch Dogs Legion et Riders Republic bénéficieront de toutes ces nouveautés. Au-délà des quelque 1 000 récompenses Ubisoft Club débloquées pour marquer le coup, la société d'Yves Guillemot assure que "d es mises à jour régulières viendront ajouter de nouvelles fonctionnalités et récompenses pour améliorer l'expérience des joueurs en continue."



Enfin, pour que les choses soient bien claires, il est stipulé qu'Ubisoft Connect sera déployé sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et Nintendo Switch dès le 29 octobre, tandis que Stadia, GeForce Now et Amazon Luna seront servis plus tard dans l'année.



Le service apporte de nouveaux types de défis passionnants, soit à durée limitée soit à remplir collectivement avec la communauté, est-il indiqué. Un programme de récompenses repensé et cross-jeux permet désormais aux joueurs de gagner des unités en continu, à échanger contre des objets tels que des armes, des tenues et des consommables."On nous parle également d'un fil d'actualité