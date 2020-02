Ubisoft : ça recrute pour un jeu AAA en VR, Splinter Cell encore au coeur des rumeurs

"

Des utilisateurs de ResetERA ont repéré une offre d'emploi récemment mise en ligne par Ubisoft sur le métamoteur Indeed. Et il ne s'agit pas d'un rôle mineur, puisque l'éditeur français souhaite mettre la main sur un narrative designer pour un jeu AAA en réalité virtuelle. Plus intéressant, l'annonce précise que le projet concerne l'une des plus grandes licences de la maison, et qu'il sera développé par plusieurs studios même si c'est de Düsseldorf que les grandes lignes seront données. C'est d'ailleurs là-bas que la perle rare recherchée devra oeuvrer.Bien évidemment, aucun indice n'a filtré à l'heure actuelle, mais comme les fantasmes sont connus pour perdurer, les fans de Sam Fisher espèrent que le retour de Splinter Cell a enfin sonné. Peut-être qu'Yves Guillemot (PDG) et ses équipes ont vu ce qu'a donné Blood & Truth sur PlayStation VR - le jeu d'action de Sony London Studio permet d'incarner un ex-agent des forces spéciales britanniques, et bénéficie de mécaniques assez efficaces.L'année dernière, le patron d'Ubisoft expliquait pourquoi la franchise mettait du temps à revenir.Quand vous développez un jeu, vous devez vous assurer d'être en mesure de proposer quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez fait auparavantLa dernière fois que nous avons créé un Splinter Cell, la pression était énorme car les fans disaient : 'Ne changez surtout pas le jeu', 'ne faites pas ci', 'ne faites pas ça'. Du coup, certaines équipes étaient anxieuses à l'idée de travailler sur la licenceAujourd'hui, des choses sont en train de se mettre en place, certaines personnes s'occupent de la série. Je ne peux rien dire pour le moment, mais vous finirez bien par voir ce que l'on prépare.