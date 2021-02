Twitch : TF1 va aussi lancer une émission adaptée à la plateforme d'Amazon

Tiens, petite info qui tombe ce matin : TF1 se prépare à lancer une émission sur Twitch ! 🤔



C’est moi, ou la télé s’intéresse de + en + à ce nouveau média ?

Un média à part entière dont il faudra respecter les valeurs et les codes, je dis ça, je dis rien 😉 pic.twitter.com/7jQAGXYkQI — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) 16 février 2021

Twitch n'est désormais plus une plateforme dédiée à la communauté du gaming, il va falloir s'y faire. En effet, après Samuel Etienne (qui a été adoubé par le tchat de Twitch), la tentative de France Télévisions il y a peu et l'arrivée dans moins de dix jours de Thierry Beccaro, voilà qu'on apprend que c'est au tour de TF1 de s'intéresser de - très - près à la plateforme de diffusion d'Amazon. L'objectif pour le géant du média français est de conquérir un nouveau public, notamment les plus jeunes qui ont déserté la télévision classique pour se tourner vers des programmes qui leur sont plus adaptés, notamment sur les réseaux sociaux et bien évidemment Twitch. Il faut dire que la matinale de Samuel Etienne, "La Matinée Est Tienne", fait un carton d'audience sur Twitch avec plus de 10 000 viewers à chaque fois, et ce succès fait forcément des envieux. Du côté de chez TF1, on a l'envie de dépoussiérer les choses, avec pour commencer une nouvelle formule du JT qui va fêter ses 40 ans cette année. Il sera visiblement possible d'adapter le JT en fonction de ses envies, avec la possibilité de choisir la durée du JT, mais aussi les thèmes abordés comme l'économie, le sport, la politique ou les faits plus divers.Selon Thierry Thuillier, qui officie comme directeur de l'information du groupe TF1, il faut diversifier l'offre et se diriger surtout vers le digital pour toucher le public jeune. On se rappelle des interview live mensuelles du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, avec 30 000 vues pour la première édition, ou bien encore des master class qui ont eu lieu sur TikTok fin janvier 2021, mais TF1 souhaite aller plus loin avec le lancement d'nouvelle émission d'information sur Twitch à partir de mars 2021. A ce stade, TF1 n'a pas encore donné de détails sur la tournure de cette émission, ni même divulgué l'identité du présentateur. Le choix de ce dernier sera d'ailleurs primordial pour parvenir à capitaliser sur une audience prête à le suivre sur Twitch, tout en réussisant à convaincre les utilsateurs qui consomment déjà du Twitch au quotidien. On vous tient bien évidemment au courant.