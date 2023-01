TT Isle of Man Ride on the Edge 3 : la voici enfin la vidéo de gameplay, et c'est généreux !

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3, toujours attendu pour le mois de mai 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. C'est carrément une session de gameplay brute que l'éditeur français nous propose, sans coupure ni montage, ce qui nous permet d'avoir un bel aperçu de ce qui nous attend dans cette suite. C'est le circuit "Snaefell Mountain" qui est présenté ici, avec ses jolis paysages et surout ses routes étriquées qui ne pardonnent pas au moindre écart. Il va donc falloir être vigilant et bien appréhender les virages pour ne pas se retrouver encastré dans un mur. L'extrait vidéo nous permet de profiter aussi bien de la vue "cockpit" comme à la troisième personne, avec le pilote qui se repositionne dès qu'il le faut.





Pour bien commencer 2023, NACON nous fait le plaisir de nous révéler la toue première vidéo de gameplay de

NACON annonce pas moins de 40 motos sous licence, avec une modélisation la plus fidèle possible, sachant que parmi les nouveautés annoncée, la physique des deux-roues a été améliorée. L'autre particularité de ce TT Isle Of Man : Ride on the Edge 3, c'est la possibilité d'accéder au jeu via un mode "Open Roads", qui permet de se déplacer librement sur le tracé officiel du Tourist Trophy, ainsi que sur les autres routes de l’île. On apprend également qu'il est possible de découvrir l’Ile de Man en participant à de nombreux challenges non officiels parmi 11 types d’activités différentes, allant du contre la montre au "mass start", sans oublier d'autres défis qu'on nous promet variés. Il y aura bien sûr un mode carrière, accessible en "Superbike" et "Supersport". La sortie de TT Isle Of Man : Ride on the Edge 3 est programmée pour le mois de mai 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.