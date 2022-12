TT Isle of Man 3 : Nacon lâche une 2è vidéo, mais il n'y a toujours pas de gameplay

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 est déjà de retour sous les feux des projecteurs. Il faut dire que Nacon vient de dévoiler une deuxième vidéo de son jeu de courses à deux roues, mais malheureusement, toujours aucune trace du gameplay. Pourtant, la fin de la vidéo nous laisse suggérer qu'on allait voir des images in-game, mais ce sera pour la prochaine fois. En attendant, on a le droit à quelques infos récapitulatives comme le fait que le titre sera disponible au mois de mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. On rappelle aussi que le tracé est le plus dangereux de tous, qu'on pourra concourir sur

Trois semaines seulement après son annonce (qui a eu lieu lors de la lors de la Milan Games Week),32 circuits différents, avec des tracés actuels, mais aussi historiques, qu'on aura droit à plus de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport, que la physique a été améliorée. Les développeurs promettent par exemple une gestion des virages et des freinages plus précise, et que les joueurs auront des outils pour améliorer leurs performances in-game.La sortie de TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 est attendue pour le mois de mai 2023.