TT Isle of Man Ride on the Edge 3 : un trailer final pour fêter la sortie du jeu

Après une campagne promotionnelle assez courte (six mois à peine), TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est enfin disponible. Nous sommes en effet le 11 mai 2023 et c'est la date à laquelle sort ce nouvel épisode d'une série bien connue des amateurs de sports mécaniques. Développé par les vétérans de l’équipe RaceWard, TT Isle of Man Ride on the Edge 3 n'est autre que le jeu officiel du Tourist Trophy avec cette envie de coller au mieux à la réalité. Graphismes, partie sonore, gameplay, le titre a même mis en place le mode "Open Roads" qui permet de se balader librement sur les circuits pour pouvoir les contempler avec détails. Les 200 km de routes de l’Île de Man, dont celles qui composent le tracé officiel du Tourist Trophy, sont en effet reproduits à l’échelle 1:1. Côté conduite, il sera possible de personnaliser son expérience, car les développeurs savent qu'entre un néophyte et un expert, c'est un monde qui sépare les joueurs. Du coup, des aides au pilotage et trois modes de difficulté ont été mis en place afin de progresser rapidement et surtout de se lancer à sa manière.TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est disponible dès aujourd'hui sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.