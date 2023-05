TT Isle of Man Ride on the Edge 3 : un mode "Open Roads" pour faire de l'exploration

Parmi les nouveautés sur lesquelles les joueurs vont pouvoir compter dans TT Isle of Man Ride on the Edge 3, il y a le mode "Open Roads" à qui on a consacré une vidéo complète. Il s'agit en réalité d'un mode dans lequel il est possible de faire de l'exploration et ainsi profiter des paysages qui entourent les pistes. Il est vrai que lancé à plus de 200 km/h, il est difficile de se poser et de prendre le temps de contempler les décors, ou même un coucher de soleil au loin. On va dpnc pouvoir circuler librement, sans la pression du chrono ni des adversaires totalement absents des tracés à ce moment-là. Les développeurs en ont profité pour placer des points d’intérêts à découvrir, afin d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de l’île et la célèbre compétition. Chaque information collectée sera logée dans le menu « journal ».



La sortie de TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est attendue pour le 11 mai 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.