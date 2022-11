TT Isle of Man 3 : Nacon annonce le jeu avec une première vidéo en 4K et une date de sortie

Microids n'est clairement pas le seul éditeur français à être prolifique, Nacon également, avec un catalogue fourni qui continue de s'étoffer. Preuve en est avec l'annonce de TT Isle of Man Ride on the Edge 3, dévoilé à l'occasion de Milan Games Week. Troisième épisode d'une série qui s'est installé dans le paysage vidéoludique, le titre est développé par RaceWard Studio, label racing de Nacon Studio Milan. On rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette course qu'est le Tourist Trophy de l'Île de Man qu'il s'agit d'une course de moto de 60 km qui se déroule sur les routes de l'île de Man pendant la première semaine du mois de juin. Les développeurs précisent que le jeu contiendra tout le contenu officiel du TT 2022 (équipes, motos et tracés) pour être le plus fidèle possible à la réalité. Pas moins de 32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques et près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport sont attendus dans le jeu. Nacon promet de belles améliorations depuis l'épisode précédent avec une gestion des virages et des freinages plus précise, ainsi qu'une physique améliorée. En attendant de voir cela manette en mains, on peut déjà se délecter de ce premier teaser vidéo au format 4K.



La sortie de TT Isle of Man Ride on the Edge 3 est attendue pour le mois de Mai 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.