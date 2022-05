Tortues Ninja The Cowabunga Collection : les versions physiques arriveront à la fin de l'année, voici la date exacte

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection est une compilation regroupant sur le même disque pas moins de 13 jeux mettant en scène nos célèbres tortues ninja. Bien évidemment, il s'agit d'une opération nostalgique, visant à nous faire revivre notre jeunesse dorée, du temps où Leonardo, Raphael, Michaelangelo et Donatello avaient le vent en poupe. Si Konami n'a toujours pas communiqué sur la date de sortie, l'éditeur Just for Games vient quant à lui de révéler que les versions physiques du jeu arriveront le dernier jour de l'année, à savoir le 31 décembre 2022. Le mention "date provisoire" est tout de même mentionnée et donc se réserve le droit de changer à tout moment, sachant que le 31 décembre cette année tombe un samedi. En attendant, voici quelques images et la liste à nouveau des 13 jeux qui seront compris dans la compilation.