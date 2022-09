TMNT The Cowabunga Collection : la compil' est dispo et sort son trailer de lancement

C'est aujourd'hui que sort Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection (pfiou), la fameuse compilation de Konami qui réunit pas moins de 13 jeux Tortues Ninja de l'ères 8-bit, 16-bit, mais aussi arcade, avec des jeux jamais sortis sur console jusqu'à présent. Il ne s'agit en rien de remaster ni de remake, mais d'un portage bête et méchant, avec quelques réajustements pour convenir aux écrans d'aujourd'hui. Bien sûr, un mode 16/9 sera proposé (du 4/3 avec des bandes noires sur les côtés habillées), mais aussi l'ajout de la sauvegarde instantanée, le rewind aussi pour revenir quelques secondes en arrière et mieux réfléchir à une action, la présence d'un musée virtuel répondant au nom de "La Planque des Tortues" où il sera possible d’écouter des musiques de jeu rétro, d’explorer le processus créatif derrière les titres avec des croquis montrés pour la première fois au public, et de consulter des manuels de jeu originaux minutieusement restaurés. Ce n'est pas tout, Konami a aussi ajouté des modes de jeu nouveaux, pour égayer les soirées sur le canapé entre famille ou amis. On vous laisse avec le trailer de lancement et la liste des jeux compris sur la galette.









Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)