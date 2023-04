Tortues Ninja The Cowabunga Collection : la compilation a dépassé le million de ventes !

Sorti le 31 août 2022, la compilation Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection est un joli succès commercial. Dans un tweet lâché par son éditeur Konami , on apprend que le jeu s'est vendu à un million d'exemplaires. Histoire de partager d'autres chiffres avec les joueurs, Konami révèle que 350 millions de Foot Soldats ont été éliminés, 6 millions de pizzas avalés et 2 millions de fois que les plans de Shredder's mis à l'eau. Cette popularité soudaine pour des jeux vieux parfois de 30 ans prouve que les Tortues Ninja jouissent toujours d'une vraie cote de popularité. On ne sait pas si ce sont les trentenaires et plus qui ont cédé aux sirènes de la nostalgie, ou les plus jeunes qui voulaient découvrir des oldies, mais cela peut donner des idées à Konami pour relancer d'autres jeux avec nos Tortues Ninja.