Tortues Ninja The Cowabunga Collection : une compilation regroupant 13 jeux rétro, voici le trailer

Si DotEmu et le studio Tribute Games travaillent de concert pour nous sortir le très attendu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge pour cette année, du côté de Konami, on a aussi envie de profiter de l'engouement autour des Tortues Ninja pour nous sortir une grosse compilation regroupant pas moins de 13 jeux mettant en scène nos tortues expertes en arts martiaux et répondant au nom de Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection. Qu'il s'agisse des titres parus à l'ère des consoles 8-bit, 16-bit ou même en arcade, aucun ne manquera à l'appel. Pour adapter tous ces jeux sur les consoles d'aujourd'hui, Konami a fait appel au studio Digital Eclipse pour qu'on puisse retrouver nos sensations d'antan, le tout enrobé dans un joli écrin, avec on l'espère des menus travaillés et dans lesquels on peut naviguer facilement.







D'ailleurs, il est précisé que les développeurs ont prévu d'intégrer des fonctionnalités modernes, telles que la sauvegarde instantanée, le rewind et la modification des contrôles. Il sera aussi possible de jouer en ligne, mais seulement pour certains titres, tandis que d'autres se joueront à plusieurs en local. Histoire d'aller au bout de cet hommage, Konami a demandé aussi de mettre en place un guide numérique pour chaque titre afin d’aider les joueurs à traverser les niveaux les plus difficiles. Bah oui, en 2022, les joueurs ont besoin de plus d'assistance que dans les années 80/90, le skill étant en perdition de nos jours. Allez, histoire de ne pas finir sur une note polémique, voici la liste complète de ces 13 jeux prévus dans Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection, prévu cette année sur PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Une version physique est aussi prévu pour 39,99€.