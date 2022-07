TMNT The Cowabunga Collection : la compilation de Konami a enfin une date, c'est pour bientôt

Si les versions physiques de Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection ont été annoncées pour la fin de l'année 2022, le jeu sera commercialisé sur les stores en ligne dès le 30 août prochain. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui voulaient retrouver les Tortues Ninja dès cet été, avec en prime l'effet Shredder's Revenge encore bien frais dans sa tête. On rappelle que 13 jeux seront proposés sur la galette, qu'il s'agisse de titres sortis sur NES, Game Boy, Arcade ou bien encore Megadrive, avec des ajouts comme la sauvegarde instantanée, le rewind et la modification des contrôles. L'autre avantage de cette compil', c'est la possibilité de jouer en ligne pour certains jeux ou en local pour d'autres. Sortie à la fin des grandes vacances donc pour ce Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection, prévu sur PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)