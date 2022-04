Tortues Ninja The Cowabunga Collection : une édition limitée pour les collectionneurs

• Packaging exclusif par Kevin Eastman

• Poster en tissu du jeu TMNT : Turtles in Time par Kevin Eastman’s (16x24 cm)

• Diorama en acrylique

• Set de 5 pin's

• 12 cartes du jeu TMNT : Tournament Fighters

• Artbook de 180 pages





Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Indissociable à la génération 16-bit, les Tortues Ninja ont plus que jamais le vent en poupe dans le jeu vidéo. Il faut dire que le revival que préparent DotEmu et Tribute Games a clairement relancé la licence et Konami a bien l'intention de surfer sur cette vague nostalgique pour toucher les quadra en manque de sensations pures. On le sait depuis mars dernier, l'éditeur japonais va nous sortir une compilation avec pas moins de 13 jeux estampillés TMNT et qui arrivera cette année. En attendant de connaître la date de sortie exacte, on peut se délecter de cette annonce faite par Konami hier, en plein lundi de Pâques, à savoir l'arrivée d'une édition limitée que les collectionneurs ne sauront refuser. Visez un peu : pour 149,99$, il sera possible de repartir avec un poster en tissu au format 16x24 cm réalisé par l'illustrateur Kevin Eastman, un diorama en acrylique, un set de 5 pin's (yes !), 12 cartes issues du jeu de baston TMNT Tournament Fighters, un artbook de 180 pages et un packaging exclusif qui a été réalisé également par Kevin Eastman. Difficile évidemment de se priver d'un tel objet, qui sera disponible lors de la sortie du jeu évidemment.



On en profite pour vous rappeler la liste des 13 jeux qui seront disponibles dans cette compilation très 80's / 90's.