TMNT The Cowabunga Collection : une mise à jour avec masse de nouveautés, voici le listing

Sorti le 31 août 2022, la compilation Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection a permis à de nombreux trentenaires et quadra de retomber en enfance, en redécouvrant les jeux Tortues Ninja des époques 8-bit et 16-bit. Lors de sa sortie, le titre de Konami avait séduit la presse et les joueurs, d'autant que les nouvelles fonctionnalités avaient permis de profiter de quelques bonus non dégligeables. Il faut croire que cela ne suffisait pas, puisque Konami vient de nous signaler qu'une mise à jour est disponible, histoire d'améliorer encore plus l'expérience et corriger par la même occasion des bugs et autres glitches. Pour celles et ceux que ça intéresse, voici le listing des ajouts et des correctifs :





Nouveaux ajouts :

Icône du jeu remplacée par le box art. (Switch)

Le stick arcade PS4 est désormais pris en charge. La reconnaissance du joystick PS4 a été implémentée. (PS5)

Le stick arcade Xbox est désormais pris en charge. La reconnaissance du joystick Xbox a été implémentée. (XB1/XSX)

Lors de la création d’un lobby en ligne, le joueur peut désormais définir la taille du lobby pour les deux titres arcade. Il peut être limité à 2, 3 ou 4 joueurs.

Lors de la création d’un lobby en ligne, le joueur peut désormais définir le délai de frame sur « Automatique ». Lorsque ce paramètre est sélectionné, l’input lag s’ajuste en fonction du nombre de joueurs.

Une amélioration est ajoutée aux versions SNES et Super Famicom de TMNT: Tournament Fighters. Les « Ultimate-Attacks » peuvent désormais être activées ON/OFF dans le Mode Histoire.

Une amélioration est ajoutée à la version Super Famicom de TMNT: Tournament Fighters. Le « Group Mode » peut désormais être activé ON/OFF (uniquement dans la version japonaise).

Une amélioration est ajoutée aux versions arcade US et japonaise de Teenage Mutant Ninja Turtles. Le nombre de vies par pièce peut être ajusté de 1 à 5.

Une amélioration est ajoutée à la version arcade US de Turtles in Time. Le nombre de vies par pièce peut être ajusté de 1 à 8.

Une amélioration est ajoutée aux versions arcade US et japonaise de Teenage Mutant Ninja Turtles. La difficulté peut être ajustée.

Une amélioration est ajoutée à la version arcade US de Turtles in Time. La difficulté peut être ajustée.

Une amélioration est ajoutée à la version arcade US de Turtles in Time. La boucle de jeu peut désormais être activée ON/OFF. Lorsqu’elle est sur ON, le jeu redémarrera depuis le début après le générique de fin.

Un nouveau contrôle est ajouté aux versions arcade US et japonaise de TMNT, à la version arcade US de Turtles in Time, aux versions SNES et Super Famicom de Turtles in Time ainsi qu’aux versions Genesis et MegaDrive d’Hyperstone Heist. Le joueur peut désormais assigner un bouton pour « Special ». Ce bouton enclenche « Attack » et « Jump » au même moment pour faciliter l’exécution d’attaques spéciales.

Une amélioration des couleurs est ajoutée à tous les titres GameBoy. Un Mode GBC ON/OFF a été implémenté. Une nouvelle option « Color Palette » est intégrée au Menu Pause pour tous les jeux GameBoy. En complément des autres filtres, le joueur peut choisir parmi quatre palettes de couleurs : 1. noir et blanc, 2. GameBoy vert, 3. GameBoy Pocket vert, 4. GameBoy Light bleu.

L’audio de plusieurs jeux et du Menu Principal ont été ajustés.

Des pages supplémentaires sont ajoutées au Guide Stratégique des versions NES et GEN de Tournament Fighters.

Une page supplémentaire est ajoutée aux Guides Stratégiques des versions GEN de Tournament Fighters et d’Hyperstone Heist.

Les paramètres visuels sont sauvegardés par jeu.

Problèmes résolus :