Top Spin 2K25 : le jeu sort dans 1 mois, toutes les infos sur le roster et le contenu !

Il y a 4 mois à peine, 2K Games officialisait le grand retour de la licence Top Spin après 13 ans de silence-radio. Une annonce qui a permis de retrouver l'espoir d'avoir enfin un vrai bon jeu de tennis. Et cette attente prendra fin très rapidement, puisque c'est le 26 avril 2024 que Top Spin 2K25 arrivera sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Les personnes qui achèteront la version Deluxe ou Grand Chelem pourront même y jouer avec plusieurs jours d'avance, en accès anticipé et ce dès le mardi 23 avril 2024. Une sortie surprise qui va de pair avec le fait que le jeu soit également commercialisé sur les machines de précédente génération, 2K Games maximisant les chances de vendre du volume. Cette sortie qui n'est en rien précipitée est surtout le fruit d'un développement gardé secret depuis deux ans et demi, le temps qu'il a fallu pour que Hangar 13 termine son jeu.Si l'on vous suggère de consulter notre preview vidéo pour tout savoir du gameplay de ce Top Spin 2K25, mais aussi des nouveautés, sachez que les informations seront dévoilées au compte-goutte jusqu'à la sortie du jeu. Et pour l'heure, les seuls sportifs pro qui sont annoncés sont les suivants :Les athlètes / pros :● Roger Federer● Serena Williams● John McEnroe● Andre Agassi● Steffi Graf● Carlos Alcaraz● Iga Świątek● Frances Tiafoe● Emma Raducanu● Coco GauffVous l'avez remarqué, joueurs d'aujourd'hui vont cotoyer les légendes d'autrefois, sachant que même si Federer a pris sa retraite récemment, il est considéré comme la star de ce Top Spin 2K25, aux côtés de Serena Williams, qui seront sur la jaquette de la version standard. Bien sûr, il sera possible de créer son personnage de la tête aux pieds, pour ensuite le faire monter en stats et dans les classements mondiaux. A condition bien sûr d'avoir pris le soin d'être passé par la Top Spin Academy, supervisé par John McEnroe. L'enfant terrible du tennis a participé au développement du jeu, prêté sa voix et donner quelques conseils également. On pourra aussi compter sur le mode Exhibition, afin de faire des matchs en ligne, mais aussi en local en 1v1 ou même 2v2.Concernant les courts, il y en aura 48 au total et 2K Games a mis la main à la poche pour avoir les plus grands de ce monde, des 4 Grands Chelem aux tournois plus confidentiels, on voyagera, c'est certain, d'autant qu'il sera possible de choisir entre trois moments clefs de la journée.



Les courts :

● Indian Wells Tennis Garden (dur)

● Wimbledon Centre Court (gazon)

● Roland-Garros Court Philippe Chatrier (terre battue)

● US Open Arthur Ashe Stadium (dur)

● Australian Open Rod Laver Arena (dur)