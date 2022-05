Top Gun Maverick : le meilleur démarrage de 2022 en France et de toute la carrière de Tom Cruise !

Ça valait le coup de décaler #TopGunMaverick de 2 ans, puisqu'il fait 1 328 181 entrées en 5 jours France, cumule 0 millions monde. C'est le meilleur démarrage de la carrière de Tom Cruise.



Et dans l'itw avec la BBC, Tom Cruise nous révèle que le P-51 du film, c'est le sien ! pic.twitter.com/zTuUe2qRIQ — Maxime CHAO (@MaximeChao) 30 mai 2022

Sorti au cinéma le 25 mai 2022 en France et le 27 mai aux Etats-Unis, Top Gun Maverick est d'ores et déjà un succès planétaire. En quelques jours, le nouveau film avec et produit par Tom Cruise réalise des scores incroyables partout dans le monde. En France, en seulement 5 jours d'exploitation, le film a attiré plus de 1.3 millions de spectateurs dans les salles obscures ; 1 328 181 très exactement, ce qui en fait le meilleur démarrage de l'année dans l'Hexagone. Mais il n'y a pas que chez nous que le film cartonne, aux Etats-Unis, c'est la même chose, puisque le film réussit à engendrer 124 millions de dollars en un seul week-end, devenant le meilleur lancement d'un film Tom Cruise de toute sa carrière.Selon certains pronostics, ce score devrait atteindre les 151 millions de dollars à la fin de ce lundi 30 mai, date du long week-end du Memorial Day aux Etats-Unis. En faisant les cumuls des scores réalisés là où le film est d'ores et déjà projeté, c'est déjà 260 millions de dollars ramassés, sachant que le film a coûté 170 millions de dollars à produire (sans compter la campagne marketing). Evidemment, avec l'entrée de la Chine dans cette course aux chiffres, Top Gun Maverick devrait exploser encore plus le box office. Comme quoi, Paramount Pictures a bien fait de décaler le film de deux ans et attendre la fin de la pandémie pour que tout un chacun puisse profiter de ce film dans les meilleures conditions possibles.