Top Gun Maverick devient le plus gros succès de Tom Cruise en France, un marathon de prévu

Cela fait maintenant 4 mois que Top Gun Maverick est sorti au cinéma et il est encore à l'affiche un peu partout dans le monde. Le film produit - et avec Tom Cruise en tête d'affiche - est un succès planétaire, on le sait depuis un moment déjà. La semaine dernière, il dépassait les 700 millions de dollars engendrés rien que sur le sol américain, faisant de lui le 5ème plus gros succès américain de tous les temps, dépassant certains films du MCU tels que Avengers Infinity War et Black Panther, pourtant de gros mastodontes. En France, le succès est également présent avec aujourd'hui 6 485 173 entrées au compteur, ce qui en fait le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise dans l'Hexagone. Jusqu'à présent, le record pour Tom Cruise était détenu jusque-là par Rain Man sorti en 1989 en France avec 6 475 615 millions d’entrées. Top Gun Maverick dépasse donc Rain Man mais aussi Minority Report, Le Dernier Samouraï, La Guerre des Mondes et même Mission Impossible ! Evidemment, tous les yeux sont tournés vers le prochain Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1 prévu pour l’été 2023, et donc la campagne promo a déjà démarré avec des cascades de Tom Cruise toujours aussi incroyables partagée sur Internet.

Pour célébrer ce nouveau record de Tom Cruise en France, Paramount a décidé d'organsier un marathon pour enchaîner les deux films d'affilé, le premier Top Gun de 1986 ayant été restaurée en 4K. Ces doubles séances seront organisées dans la plupart des cinémas de France. Le coup d'envoi de l'opération dès le 28 septembre prochain au Grand Rex à Paris.