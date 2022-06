Top Gun Maverick : c'est le 1er film de Tom Cruise a franchir le milliard au box office, les chiffres français en plus

Ça y est, c'est fait ! Top Gun Maverick vient de dépasser le milliard de dollars au box office mondial un mois seulement après sa sortie. C'est tout simplement le premier film de Tom Cruise a dépassé ce seuil historique, puisque son record était Mission Impossible Fallout et ses 791 millions de dollars en 2018. Cette trajectoire exceptionnelle ne semble d'ailleurs pas prête de s'arrêter tant le film jouit d'un bouche-à-oreille positif, les spectateurs étant bluffés par les performances réelles de Tom Cruise et des acteurs qui l'accompagnent, aux commandes de véritables avions de chasse. Là où Top Gun Maverick surprend son monde, c'est que le fill parvient à distancer Dr Strange in the Multiverse of Madness, lui qui n'a pas encore atteint le milliard (945 millions de dollars à la date arrêtée du 23 juin) et qui semble s'essouffler sur la fin. Depuis la fin de la pandémie, le seul film ayant réussi un tel exploit n'est autre que Spider-Man No Way Home qui cumule d'ailleurs 1.9 milliards de dollars et risque de faire davantage pour la ressortie du film en septembre prochain dans sa version longue.



En France, Top Gun Maverick est également un gros carton puisque le film a dépassé les 4 millions d'entrées (4 140 000 très exactement) et s'inscrit donc comme l'un des plus gros succès de Paramont de ces dernières années. Tom Cruise et ses cascades réalistes sont devenus bankables comme jamais et on imagine que Paramount risque de soigner la sortie de Mission Impossible 7 en septembre prochain.