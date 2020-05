Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remastered : Jack Black et le Birdman font une démo manette en main

Alors que Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remastered a été annoncé hier, on découvre une sympathique vidéo dans laquelle Jack Black et Tony Hawk font une petite démo du jeu, manette en main. La vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'acteur : alors qu'il est en train de jouer avec ses fils, le groupe est rejoint par la légende du skateboard. Les anciens auront tout de suite reconnu le skatepark "Warehouse" du premier Pro Skater's (aussi appelé Tony Hawk's Skateboarding en Europe) sorti sur PlayStation et N64. Le gameplay ne dure que quelques minutes, mais il faut dire que le casting ajoute beaucoup de charme à l'ensemble.On profite de l'occasion pour rappeler que Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Remastered sortira le 4 septembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC.