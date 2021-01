Tomb Raider et Kong auront leur propre série animée sur Netflix, premiers détails

Bonsoir, on prépare un anime Tomb Raider avec le studio Powerhouse (Castlevania) ! On suivra Lara Croft après les événements de la dernière trilogie rebooté par Square Enix.



L’exploration démarre prochainement ! — Netflix France (@NetflixFR) 27 janvier 2021

Voilà des annonces que personne n'avait vu venir mais qui n'ont pas manqué de faire réagir : Netflix vient d'annoncer et d'officialiser la production de deux séries animées autour de Tomb Raider et de Kong Skull Island. Le timing, parfait, intervient juste après l'annonce du changement de réalisateur pour la suite de Tomb Raider avec Alicia Vikander, et le premier trailer de Godzilla vs Kong. L'occasion d'apprendre que pour la série animée Tomb Raider, Netflix s'est associé à nouveau avec le studio Powerhouse Animation à qui l'on doit déjà la série Castlevania, déjà diffusé sur Netlfix. En ce qui concerne la série Kong Skull Island, Netflix a préféré faire confiance à Legendary Television pour sortir deux séries animées qui vont se baser sur les films sortis au cinéma. L'idée est en effet d'élargir le Monster-verse, sachant que pour la première, on va retrouver des aventuriers qui vont découvrir l'île de Kong pour la première fois. Aucune date de sortie, ni pour Tomb Raider ni pour Kong, n'a été communiqué pour le moment, et on ne sait même pas si la production est bien avancée ou pas.