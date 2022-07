Tomb Raider 2 avec Alicia Vikander : le film finalement annulé ? C'est mal engagé

Sorti en 2018, le reboot de Tomb Raider au cinéma avec Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft a divisé l'opinion publique à l'époque. Si la péloche réalisée par Roar Uthaug était fidèle au matériau d'origine (trop sans doute d'ailleurs), le résultat était malheureusement aussi décevant. Avec 274,7 millions de dollars générés au box office, le film est plutôt rentré dans ses frais, même si la MGM et Warner s'attendaient sans doute à un meilleur résultat. Néanmoins, une suite était dans les cartons et le projet semblait rouler comme sur des roulettes, juste avant que la pandémie ne vienne chambouler le tout. Repoussée en raison du COVID, la suite semble aujourd'hui au point mort. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, l'actrice Alicia Vikander a avoué ne plus trop savoir ce qu'il en est du film. Ses propos sont même assez alarmistes.

Avec le rachat de la MGM par Amazon, je ne sais pas où ça en est, c'est une nouvelle politique. Je pense que Misha et moi sommes prêtes, mais le projet ne dépend plus de nous maintenant pour être honnête avec vous.





En lisant entre les lignes, il faut en effet comprendre que la suite ne semble plus d'actualité, ni même une priorité pour Amazon qui se concentre sans doute sur des productions plus ambitieuses et lucratives. En attendant, on peut retrouver Alicia Vikander dans la série Irma Vep, en espérant qu'elle puisse reprendre le rôle de Lara Croft dans un avenir prochain...