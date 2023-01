Titanic : le film ressort au cinéma en version restaurée 4K 3D HFR façon Avatar 2, tous les détails

Alors que Avatar 2 continue de cartonner dans le monde, la 20th Century Studios a décidé de ressortir un autre film de James Cameron au cinéma, à savoir Titanic. En effet, à l’occasion de son 25ème anniversaire et à quelques jours de la St Valentin, Titanic va faire peau neuve, en ressortant dans une version restaurée en 4K 3D HDR et HFR (High Frame-Rate). Cela signifie que le film a subi un traitement pour proposer du 48 images par seconde, comme c'est le cas avec Avatar 2, ou The Hobbit à l'époque. A ce stade, on ne sait pas quel a été le procédé pour rendre possible du HFR pour un film tourné en pellicule 24 images par seconde, mais on imagine un procédé réalisé numériquement, sous la tutelle de James Cameron. De même, on ne sait pas si le film sera entièrement en HFR ou seulement quelques séquences... En attendant des réponses, on peut se délecter d'une nouvelle affiche, splendide, et qui rappelle que le couple Kate Winslet / Leonardo DiCaprio a réuni 21.77 millions de spectateurs en France, qu'il est le film numéro 1 dans l'Hexagone, qu'il occupe la la 3ème place au box-office mondial de tous les temps, avec plus de 2,2 milliards de dollars de recettes et que la BO, composée par James Horner, est la plus vendue de tous les temps dans la catégorie "Musiques de films". Bref, un monument du cinéma, rentré au Panthéon. Voici le nouveau trailer réalisé pour cette restauration 25ème anniversaire.